Максим Курочкин в суде провозгласил себя... мессией

Святошинский районный суд города Киева сегодня отложил начало рассмотрения дела по сути в отношении российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА из-за нарушения подсудимым дисциплины на судебном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания судья Анатолий ЯСЕЛЬСКИЙ традиционно, как того требует процедура ведения заседания, попросил подсудимого назвать свои данные, в частности, фамилию, имя, отчество. На это М.КУРОЧКИН ответил: «Вы знаете, что я мессия, сын Бога».

На такой ответ подсудимого судья попросил М.КУРОЧКИНА взять себя в руки и вести себя порядочно, на что получил ответ: «Это Вы ведите себя порядочно».

После этого М.КУРОЧКИН начал обращаться к своей любимой женщине Юлии, присутствовавшей на судебном заседании, со словами признания в любви и предлагал ей выйти за него замуж.

На эти слова М.КУРОЧКИНА его отец, также присутствовавший в зале, сделал сыну замечание, однако получил ответ: «Не ты отец, а отец во мне. Дайте мне делать свою работу… За вас убили трех ребят».

После этого судья был вынужден объявить перерыв на 15 минут, по истечении которого сказал, что суд принял решение перенести судебное заседание на 27 марта, на 14.00.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2006 года М.КУРОЧКИН был задержан в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным Национального центрального бюро Интерпола в Украине, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал в качестве меры пресечения для М.КУРОЧКИНА содержания под стражей сроком на два месяца.

24 ноября адвокаты М.КУРОЧКИНА направили в Генеральную прокуратуру Украины ходатайство с просьбой взять из Главного следственного управления УМВД в городе Киеве в свое производство дело их подзащитного.

30 ноября Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов М.КУРОЧКИНА на постановление Голосеевского райсуда и принял решение оставить его под стражей.

18 января 2007 г. Голосеевский районный суд Киева продлил еще на месяц арест М.КУРОЧКИНУ.

20 февраля от адвокатов М.КУРОЧКИНА стало известно, что Главное следственное управление УМВД Украины в г.Киеве и прокуратура передали в Святошинский райсуд уголовное дело в отношении М.КУРОЧКИНА за вымогательство денег.