Украинцам придется есть хлеб из фуражного зерна?

Большое количество осадков в начале лета привело к тому, что лишь треть украинской пшеницы нового урожая согласно действующему стандарту сможет считаться продовольственной. Понимая, что это приведет к значительным убыткам аграриев, правительство предлагает понизить стандарт. Если это произойдет, то выпекать хлеб без химических добавок будет невозможно, отмечают хлебопеки.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктора Слауты, координационный совет по вопросам агрополитики при Кабинете министров поручил Госпотребстандарту внести на 2010/11 маркетинговый год изменения в действующий стандарт ГОСТ 3768:2010, регламентирующий требования к качественным показателям пшеницы. От более подробных комментариев в пресс-службе отказались. Однако источник Коммерсант-Украина в Минагрополитики вчера сообщил, что речь идет об увеличении предельной нормы содержания в пшенице проросших зерен: "Это необходимо для того, чтобы отнести к классу продовольственной пшеницы как можно больший объем урожая. Сейчас в наиболее пострадавших от большого количества осадков регионах работают комиссии, которые должны предоставить данные, необходимые для внесения изменений в стандарт".

Впрочем, даже несмотря на изменение стандарта, экспортеры будут проводить независимые исследования партий и не станут покупать фуражную пшеницу по цене продовольственной, заявил генеральный директор компании "Волары" Юрий Гордейчук: "Предусмотренный в нынешнем стандарте показатель содержания пророщенных зерен соответствует международным требованиям. Заставлять нас покупать зерно низшего качества – все равно что ожидать, что потребитель заплатит за протухшее мясо, как за свежее".