Добкин считает, что Аваков так и не стал губернатором

Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН считает, что выведение его из состава коллегии Харьковской облгосадминистрации обостряет ситуацию в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, комментарий М.ДОБКИНА по поводу выведения его из состава коллегии ХОГА размещен на веб-сайте Харьковского горсовета.

«Цинизм и трусость господина АВАКОВА, который называет себя губернатором Харьковской области, позволяет ему принимать кулуарные решения, которые обостряют ситуацию в регионе», - сказал М.ДОБКИН.

По словам городского председателя, «полуторамиллионный Харьков теперь не будет представлен на заседаниях коллегии, что улучшит самочувствие АВАКОВА, который не желает слушать конструктивную критику в свой адрес».

«Мои слова о том, что АВАКОВ так и не стал губернатором, - сказал М.ДОБКИН, - уже в который раз подтверждаются».

Как сообщал УНИАН, Харьковский городской председатель М.ДОБКИН был выведен из состава коллегии Харьковской облгосадминистрации по распоряжению председателя облгосадминистрации Арсена АВАКОВА. Распоряжение подписано 16 марта с.г.

О распоряжении официально было объявлено на заседание коллегии в понедельник, 19 марта.

Коллегия является совещательным постоянно действующим органом при председателе облгосадминистрации, членов которого, по согласию, назначает губернатор, объяснили в аппарате ОГА.

Коллегия рассматривает на своих заседаниях важнейшие вопросы социально-экономического развития области, в соответствии с которыми губернатор может издавать соответствующие распоряжения.

Сегодня в этот орган входят, в частности, заместители губернатора, руководители силовых структур, мэры городов областного подчинения, председатели райгосадминистраций, руководители профсоюзов, предприятий – всего 22 человека.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, причиной выведения М.ДОБКИНА из состава коллегии стала постоянная неявка городского председателя на ее заседания.

Ранее А.АВАКОВ сделал официальное заявление, что он не является сторонником разного рода инсинуаций и, в частности, не будет комментировать оскорбления, которые исходят, как он считает, от мэра М.ДОБКИНА и размещаются на официальном веб-сайте Харьковского горсовета.