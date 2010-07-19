В столице горел Театр оперетты

В Киеве пожар повредил помещение Государственного театра оперетты, что по ул. Красноармейской, 53/3.

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре в театре поступило 18 июля. Пожару автоматически присвоили повышенный номер сложности.

Уже через несколько минут первые расчеты прибыли на место вызова. На то время огнем была охвачена мебель и подвесной потолок в помещении приемной на 2-ом этаже. За полчаса пожар был ликвидирован.

Как выяснилось, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки с последующим горением в электрораспределительной коробке. Сгорело 20 квадратных метров деревянных конструкций, повреждена мебель и подвесной потолок.