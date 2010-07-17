В Луцке милиционеров посадят на коней

В Луцке вскоре появится конный милицейский патруль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого городского совета, введение такой альтернативы пешим и автопатрулям является вынужденным шагом. Пока что уточняется, сколько лошадей будет привлечено к патрулированию, отметили в мэрии.

По словам начальника Луцкого городского отдела Управления МВД в Волынской области Романа КРОХМАЛЯ, сейчас улицы города патрулирует 10-12 нарядов и 5 автомобилей. Однако транспортное обеспечение охранников правопорядка – неудовлетворительное, срок эксплуатации автомобилей давно истек. Поэтому приходится искать новые формы работы для надлежащего обеспечения общественного порядка.

В частности, сейчас в городе работают два велопатруля. Они следят за соблюдением общественного порядка в Центральном парке культуры и отдыха им. Леси Украинки и в центральной части города.

Как свидетельствуют цифры, приведенные Р.КРОХМАЛЕМ, количество правонарушений по сравнению с прошлым годом значительно возросло. По мнению начальника Луцкого горотдела милиции, такую ситуацию можно объяснить ростом безработицы среди населения, задолженностью по выплатам зарплаты и беспечностью граждан.

По состоянию на 1 июля этого года в Луцке зарегистрировано 7 тыс. 683 сообщения граждан о совершении преступлений. Возросло количество случаев хулиганства и краж имущества разных форм собственности.