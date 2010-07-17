Гурвиц объяснил, почему Одесса - город режимный

Торжественная церемония открытия Международного кинофестиваля, в котором принимают участие звезды мирового и отечественного кино Рутгер ХАУЭР, Владимир МАШКОВ, Лариса УДОВИЧЕНКО и другие актеры и режиссеры, состоялась в пятницу вечером в Одесской опере.

По словам президента ОМКФ Виктории ТИГИПКО, открывшей кинофорум, «в его конкурсной программе будут продемонстрированы 16 картин, созданных в Италии, Испании, Франции, США, Германии, Перу, Канаде, Украине, Японии, России, Индии, Польше и Голландии».

Откроет фестиваль показ фильма Паскаля ШОМЕ «Сердцеед» с Роменом ДЮРИ и Ванессой ПАРАДИ, а завершится он премьерой картины Дмитрия МЕСХИЕВА «Человек у окна», главную роль в которой исполнил Юрий СТОЯНОВ, который также выступил и соавтором сценария.

Участие в церемонии открытия приняли знаменитый писатель-юморист Михаил ЖВАНЕЦКИЙ, министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК, глава облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК.

Приветствуя участников фестиваля, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, в частности, отметил: «Одесса - город режимный. У нас круглый год действует строгий режим благоприятствования культурным и развлекательным событиям. Одесса - не только столица юмора, но и кино, которое прекрасно сочетается с юмором. Бальзак считал, что Искусство – это одежды нации. В этом смысле Одесса всегда выглядела изысканно, потому что она не следовала передовым веяниям моды, но создавала моду».

Народный артист России В.МАШКОВ сказал, что прибыл в Одессу не с пустыми руками: «Закончились съемки картины «Край» замечательного режиссера Алексея УЧИТЕЛЯ, которую снимали под Санкт-Петербургом. Премьерный показ фильма в сентябре сделаем в Одессе». Он также высказал благодарность организаторам форума за врученный ценный приз: «Спасибо вам за огромный чистейший кристалл любви, обещаю разделить этот кристалл со всеми, кто делал картину «Ликвидация».

Как сообщили организаторы кинофорума, в конкурсную программу фестиваля включены: "Нога Бога" (Италия); "Толстяки" (Испания); "Мамонт" (Франция); "Мой суицид" (США); "Парикмахерша" (Германия); "Октябрь" (Перу, Испания); "Резина" (США, Франция); "Святой Джон из Лас-Вегаса" (США); "Год плотоядия" (Канада); "Пистолет Страдивари" (Украина, Россия); "Дорога, фильм" (США, Индия); "Символ" (Япония); "Детям до 16+" (Россия); "Колыбельная" (Польша); "Кондитер" (Голландия); "Скелеты" (США).

Главный приз фестиваля - статуэтка «Золотой Дюк», которая является точной копией награды, которая вручалась победителям кинофестиваля «Золотой Дюк», проводимого в Одессе в 1980-90 годы и ставшего продолжением «Одесской альтернативы».

Конкурсанты будут соревноваться за первенство в номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер, а также учреждены две специальные премии - приз зрительских симпатий и специальный выбор жюри фестиваля.

Обладателя главного приза определит международное жюри во главе с голландским классиком арт-хауса Йосом СТЕЛЛИНГОМ. В состав жюри входят французский актер Грегуар КОЛЕН, известный кинокритик и председатель Союза кинематографистов Украины Сергей ТРИМБАЧ, арт-директор фестиваля «goEAST» Светлана СИКОРА и российский кинопродюсер Сергей ЧЛИЯНЦ.

На кинофоруме запланированы также внеконкурсные и специальные показы фильмов, которые пройдут в пяти кинотеатрах, в том числе программа «Фестиваль фестивалей», ретроспективы Киры МУРАТОВОЙ, Федерико Феллини, лучших фильмов Одесской киностудии, заявлены также специальная французская программа и дискуссионные клубы.

Всего в рамках фестиваля будет показано свыше ста фильмов, в том числе премьеры мировых хитов последнего сезона. Ожидается, что их просмотрят в течение недели, с 17 до 24 июля, около 40 тысяч одесситов и гостей города.