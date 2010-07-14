Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 13 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,91 грн./евро, продажи – на 0,8% - до 10,08 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,85-10,00 грн./евро, по продаже – в пределах 10,00-10,15 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 июля повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2488 грн./рубль, продажи – на 0,8% - до 0,2578 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,9% и сегодня составляет 9,92 грн./евро, курс продажи – на 0,8%, до 10,05 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,70-10,00 грн./евро, по продаже – в пределах 10,00-10,11 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,9% по сравнению с 13 июля и сегодня составляет 0,2475 грн./рубль, продажи – на 0,8% - до 0,2576 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2559-0,2590 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9022, к евро – 9,932275, к российскому рублю – 0,25611.