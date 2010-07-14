Закарпатье просит денег на избавление от пестицидов

Закарпатье просит у Минприроды 5,4 млн. грн. на очистку области от непригодных пестицидов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела регулирования водных ресурсов, атмосферного воздуха и обращения с отходами Госуправления охраны окружающей природной среды в Закарпатской области Николай КАРПЮК.

По его словам, управление охраны окружающей среды в Закарпатской области направило финансовый запрос в Минприроды Украины о выделении 5,4 миллиона гривень на вывоз и утилизацию непригодных химических средств защиты растений.

Эта сумма необходима для того, чтобы вывезти с территории Закарпатья 256 тонн химических средств защиты растений, которые еще остаются на территории четырех районов области. Из общего количества пестицидов 104 тонны уже упакованы в контейнеры и готовы к транспортировке.

Н.КАРПЮК также напомнил, что с 2007 года на Закарпатье начали реализовывать проект очистки области от пестицидов. По соглашению с немецким предприятием, в эту страну вывозили опасные вещества на утилизацию. На завершение работ не хватило денег.

Начальник отдела также сообщил, что в Германии переработка одной тонны пестицидов стоит около 20 тысяч гривень.

В этом году, по словам Н.КАРПЮКА, работы по очистке Закарпатья от опасных пестицидов задержались в связи с тем, что бюджет был принят с опозданием. «В настоящее время, в первую очередь, необходимо вывозить ядохимикаты из тех мест, где уже возникают или могут возникнуть проблемы с их хранением», – уточнил начальник отдела.

Справка УНИАН. Во время последней сессии Закарпатского облсовета, которая состоялась 8 июля 2010 года, депутаты приняли решение о выделении из областного бюджета 2 миллионов гривень на вывоз и утилизацию ядохимикатов.