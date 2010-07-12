В Донецкой области разбился парашютист

В Донецкой области разбился парашутист, сообщакт мариупольский сайт ilich.in.ua.

В сообщении отмечается, что ЧП произошло в 11.14 11 июля при выполнении парашютного прыжка с самолета Ан-2 с высоты 1200 м на дроб-зоне (зона для прыжков с парашютом - УНИАН) в Волновахском районе. При выполнении прыжка разбился спортсмен-парашютист 1945 года рождения, житель Мариуполя.

Парашют спортсмена раскрылся, но перед приземлением, приблизительно в 200 метрах, отстегнулся.

Проводится расследование.