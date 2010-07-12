Православные празднуют День Святых апостолов Петра и Павла
09:41, 12 июля 2010Общество
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Окончание поста
Сегодня, 12 июля, православные празднуют День Святых апостолов Петра и Павла.
Это один из пяти главных церковных праздников.
Сегодня же - окончание Петровского поста, и в этот день необходимо посещать родных и друзей, угощать рыбными блюдами. К празднику убирали жилище, белили и подкрашивали, вешали чистые рушники. На церковную службу шли с цветами и веночками, украшением которых были красные маки. Обязательной едой были лепешки из пшеничного теста - так называемые мандрилы.
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