Сегодня, 12 июля, православные празднуют День Святых апостолов Петра и Павла.

Это один из пяти главных церковных праздников.

Сегодня же - окончание Петровского поста, и в этот день необходимо посещать родных и друзей, угощать рыбными блюдами. К празднику убирали жилище, белили и подкрашивали, вешали чистые рушники. На церковную службу шли с цветами и веночками, украшением которых были красные маки. Обязательной едой были лепешки из пшеничного теста - так называемые мандрилы.