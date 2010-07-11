В Москве задержали преступников, похитивших украинца

Московская милиция провела операцию по задержанию группы преступников, вымогавших крупную сумму денег за похищенного гражданина Украины, сообщает Lenta.ru.

По данным московского ГУВД, 9 июля в милицию обратился мужчина, рассказавший о похищении своего сына. Неизвестные удерживали молодого человека в строительной бытовке на Рябиновой улице, требуя компенсацию за повреждение грузовика Renault.

Спецоперация была проведена силами сотрудников столичного уголовного розыска и оперативников Западного административного округа Москвы. При передаче части требуемой суммы милиция задержала пятерых злоумышленников. Один из них в момент задержания открыл стрельбу из карабина "Сайга". Еще у одного был изъят травматический пистолет.

Молодой человек был освобожден и при операции не пострадал. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.127 УК РФ ("незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц"), предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.