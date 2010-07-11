В Москве задержали преступников, похитивших украинца
Требовали компенсацию за повреждение авто
Московская милиция провела операцию по задержанию группы преступников, вымогавших крупную сумму денег за похищенного гражданина Украины, сообщает Lenta.ru.
По данным московского ГУВД, 9 июля в милицию обратился мужчина, рассказавший о похищении своего сына. Неизвестные удерживали молодого человека в строительной бытовке на Рябиновой улице, требуя компенсацию за повреждение грузовика Renault.
Спецоперация была проведена силами сотрудников столичного уголовного розыска и оперативников Западного административного округа Москвы. При передаче части требуемой суммы милиция задержала пятерых злоумышленников. Один из них в момент задержания открыл стрельбу из карабина "Сайга". Еще у одного был изъят травматический пистолет.
Молодой человек был освобожден и при операции не пострадал. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.127 УК РФ ("незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц"), предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.