Погода на завтра

8 июля в Украине сохранится переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью в карпатском регионе возможны сильные дожди, лишь в восточной части, Крыму, Приазовье, а днем и на крайнем западе без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток северо-западный (на юге и востоке юго-западный), 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 19-24° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 9-14°); на остальной территории ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 23-28°, на востоке, в Крыму и Приазовье около 30°.

В Киевской области ожидаются кратковременные грозовые дожди (ночью небольшие), днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 13-18°, днем 23-28°. По г. Киеву температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

7 июля температура воды в Черном и Азовском морях 21-27°, в Днепре возле Киева 24°.