Украинцам за границей выдадут паспорта образца 1994 года

Вскоре украинцам, проживающим за границей, будут выдавать заграничные паспорта гражданина Украины образца 1994 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, полиграфический комбинат «Украина» завершает печать паспортов гражданина Украины для выезда за границу образца 1994 года во исполнение инициированного МИД Украины соответствующего постановления Кабинета министров.

А.ДИКУСАРОВ напомнил, что из-за отсутствия в 2009 году необходимого финансирования МИД и заграничные дипломатические учреждения не смогли внедрить за границей централизованный порядок оформления новых заграничных паспортов образца 2007 года с поликарбонатной страницей.

«Поэтому обеспечение выполнения министерством и заграничными дипломатическими учреждениями функций государства по документированию граждан Украины, проживающих за границей, паспортными документами на данное время возможно лишь путем использования бланков образца 1994 года, изготовление которых предусмотрено указанным правительственным решением», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что принятие правительством указанного постановления дало возможность единоразово, в виде исключения, до окончательного внедрения централизованного порядка оформления паспорта гражданина Украины образца 2007 года изготовить для потребностей МИД и заграничных дипломатических учреждений 50 тыс. бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу образца 1994 года с вклеенной фотокарточкой.

“Приняв такое решение, правительство Украины обеспечило восстановление конституционных прав тысяч наших соотечественников за границей, в частности, право на свободное передвижение, возможности выезда за пределы государства пребывания с целью обучения, лечения, воссоединения с семьей, получения разрешений на проживание за границей», - сказал пресс-секретарь МИД.