Сколько пляжей в Украине (по областям)

В Украине на сегодняшний день работают 704, или 78% пляжей – 662 на морском и 42 на речном побережьях - из 902 пляжей и рекреационных зон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, проводится постоянный лабораторный контроль качества морской и речной воды. Наибольшее количество несоответствующих проб на этой неделе приходится на речную воду – 2,9% из 138 исследованных проб (морская вода - 0,9% из 331).

В Крыму всего насчитывается 338 пляжей. Работало 313 пляжей, остальные не открыты, не имеют на данное время разрешительных документов.

Закрыты 4 пляжа в Ялте (пляжи «Гостиница «Ореанда», «Приморский», «Фитнесс» ООО «Центр Инвест», туристическо-оздоровительной компании «Левант») как превентивная мера из-за несоответствия стандартам речной воды, которая течет к морю. За это время были сделаны повторные пробы, и они отвечают нормативам. Ответственные за воду органы взяли еще пробы воды на исследование, и если их результаты подтвердят положительные тенденции, то пляжи будут открыты.

На этот период исследовано 157 проб морской воды. Отклонений от стандарта за отчетный период не обнаружено.

В Донецкой области на данное время работают 12 пляжей, из них 9 морских, остальные остаются неоткрытыми. Закрыт морской пляж в Мариуполе (пляж «Песчаный») из-за несоответствия воды стандартам и два речных пляжа в Краснолиманском районе. Отклонение от стандарта за отчетный период обнаружено в 1 пробе морской воды с пляжа «Гостиница «Турист» в Мариуполе. Этот пляж закрыт.

В Запорожской области из 332 пляжей (316 морских и 16 речных) за отчетный период работало 228 (68,7%), из них 212 морских. Остальные пляжи не открывались из-за неподготовленности к оздоровительному сезону. Отклонений от стандарта за отчетный период не обнаружено.

В Николаевской области всего под надзором госсанэпидемслужбы находятся 9 пляжей (6 морских и 3 речных). За отчетный период работало 7 пляжей, из них 6 морских и 1 речной. Закрыто 2 пляжа в Первомайске и Николаеве (из-за несоответствия воды стандартам). Отклонение от стандарта обнаружено в 2 пробах речной воды (городской пляж Первомайска, пляж «Стрелка» в Николаеве). Там купание запрещено, а ситуация находится под надзором санэпидслужбы.

В Одесской области из 21 пляжа работают 19 морских пляжей Одессы и приморских районов. Закрыт морской пляж «Черноморка» в Одессе и речной пляж в Килие (из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния обустройства территории пляжа).

В Херсонской области под надзором госсанэпидемслужбы находятся 158 пляжей (145 морских и 13 речных). Работают 107 пляжей (97 морских и 10 речных), остальные не имеют разрешительных документов на открытие.

В Севастополе работают 6 пляжей (2 пляжа и 2 зоны рекреации «Любимовка», «Золотой пляж» в Балаклаве). Закрыто 2 пляжа - «Песчаный» и «Солнечный» - из-за несоответствия воды стандартам. Исследовано 19 проб морской воды. Отклонение от стандарта обнаружено в 2 пробах воды пляжей «Песчаный» и «Солнечный».

В Киеве на этот период работают все 12 пляжей и зон отдыха, которые расположены на Днепре, из них 8 пляжей не имеют официальных разрешений на открытие. Открыто официально 4 пляжа – «Детский» в Гидропарке, «Чорторый» в парке Дружбы народов, «Радуга» и «Тельбин» на озерах в Днепровском районе. Исследовано 62 пробы речной воды. Отклонение от стандарта обнаружено в 2 пробах речно-озерной воды с пляжа «Вербный» на озере «Вербное» в Оболонском районе.