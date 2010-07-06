Пьяный хозяин дома застрелил родственника

В Бердянске Запорожской области сегодня утром местный житель во время ссоры, возникшей на бытовой почве, застрелил своего родственника и скрылся с места преступления.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, труп 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением был обнаружен сегодня около 9 утра в частном доме.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Был введен в действие оперативный план "Сирена". В результате около 19.00 сотрудниками спецподразделения "Беркут" и Бердянского горотдела милиции был задержан 56-летний житель Бердянска - родственник убитого, подозреваемый в совершении преступления", - сообщили в ЦОС.

На данный момент установлено, что потерпевший и подозреваемый с самого утра ссорились. В результате, когда во время завтрака бытовой конфликт достиг апогея, хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил ружье и выстрелил в гостя. После этого, осознав, что совершил, скрылся с места преступления.

В отношении 56-летнего жителя Бердянска, подозреваемого в убийстве родственника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.