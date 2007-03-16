Как правильно отдать долги СССР украинским гражданам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что проблему обесцененных советских сбережений решать нужно, но не создавая дефицита государственного бюджета. Об этом говорится в заявлении представителя Президента в парламенте Романа ЗВАРИЧА, размещенном на официальном сайте главы государства.

Он, в частности, напомнил, что 16 марта народные депутаты не смогли преодолеть вето Президента на Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины». Этим документом предусматривалось возмещать обесцененные советские вклады за счет средств, которые не были предусмотрены в нынешнем бюджете государства. Именно поэтому, отметил Р.ЗВАРИЧ, Президент и не подписал этот документ.

По словам Р.ЗВАРИЧА, сегодня Президент направил письмо в Кабинет Министров с предложением на протяжении двух недель внести в Верховную Раду новый законопроект о государственных гарантиях восстановления обесцененных сбережений. При этом отмечается, что этот документ должен быть подкреплен реальными бюджетными ресурсами. Одновременно в парламент должен быть подан проект закона об изменениях в госбюджет-2007.

Как сообщил Р.ЗВАРИЧ, Президент уверен, что принятие закона, который предусматривал бы реальный механизм возвращения обесцененных советских вкладов нашим гражданам, является проблемой, которую нужно безотлагательно решать. Следовательно, В.ЮЩЕНКО гарантирует, что немедленно введет его в действие в случае выполнения всех изложенных условий.

По словам Р.ЗВАРИЧА, если правительство будет медлить с представлением такого законопроекта в парламент, В.ЮЩЕНКО воспользуется своей законодательной инициативой и внесет на рассмотрение народных депутатов собственный проект такого закона.