Руководитель предприятия продал мясо из госрезерва

Житомирская прокуратура разоблачила руководителя предприятия, который незаконно продал мясо из запасов госрезерва на 2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На днях прокуратура Попильнянского района возбудила уголовное дело относительно директора общества с ограниченной ответственностью поселка Попильня по признакам преступления, предусмотренного частью 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, отмечается в сообщении.

21 июня директор предприятия «Ресурспостач» был задержан милицией.

Как отметили в прокуратуре, это предприятие представляло интересы Госкомрезерва Украины и в соответствии с заключеннім с ООО «Шанс» договором поставило последнему свыше 123 тонн свинины на общую сумму свыше 2 млн. 390 тыс. грн.

«Поставленное под реализацию мясо директор ООО «Шанс» взял на ответственное хранение. Согласно условий заключенного договора, за полученное мясо «Шанс» должен был рассчитаться с «Ресурспостачем» в полном объеме и только после получения от государственного предприятия распоряжения имел право реализовать продукцию. Однако, директор ООО «Шанс» на протяжении 2008-2009 годов незаконно реализовал продукцию, за которую рассчитался лишь частично», - объяснили в пресс-службе.

Такими действиями Госкомрезерву Украины в лице государственного предприятия «Ресурспостач» был нанесен материальный вред в особо больших размерах – на сумму свыше 2 млн., подытожили в прокуратуре.

Сейчас досудебное следствие по этому делу проводит прокуратура Попильнянского района.