Янукович в Севастополе празднует День флота Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Севастополе принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня флота Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.55 на Графской пристани В.ЯНУКОВИЧА встретил с докладом командующий Военно-Морскими Силами Украины вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ.

После этого В.ЯНУКОВИЧ вместе с сопровождавшими его лицами на катере вышел на внутренний рейд Севастопольского бухты и осуществляет обход кораблей, которые выстроились в парадной линии. Планируется, что Президент должен подняться на борт фрегата «Гетьман Сагайдачний», где произнесет речь перед военным моряком.

После этого В.ЯНУКОВИЧ на Площади Нахимова примет участие в церемонии вручения морских кортиков выпускниками Военно-морской академии имени Нахимова, возложит цветы к Вечному огню возле Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.