В «Артеке» 5-11 июля пройдет международный детский кинофестиваль

Международный детский кинофестиваль торжественно откроется 5 июля в “Артеке”. В конкурсной программе примут участие восемь фильмов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Артека», российские кинокартины «Одноклассники», «С черного хода», «Дом солнца», польскую ленту «Волшебное дерево», казахскую - «999», российско-польскую - «Только не сейчас», японско-российско-канадский фильм «Первый отряд», российско-германский «Переселенец» будет оценивать самое большое в мире детское жюри: более 3600 детей, отдыхающих в международном центре в кинофестивальную смену.

Дети определят победителей в номинациях: «Самый добрый фильм», «Самый мудрый фильм», «Самый увлекательный фильм», «Самый-самый фильм», «Лучший актер кинофестиваля», «Лучшая актриса кинофестиваля», «Лучший мальчик-актер кинофестиваля», «Лучшая девочка-актриса кинофестиваля», говорится в пресс-релизе.

Специальные дипломы учредит малое детское жюри.

На фестиваль в «Артек» приедут известные актеры и режиссеры, пройдут мастер-классы, творческие мастерские «Озвучивание и дубляж фильма» и «Школа радиожурналистики», аква-шоу, конкурс актерского мастерства, дети станут участниками съемок сериала «Сваты».

Творческая лаборатория «Класс мира» намерена снять семь короткометражных фильмов по 7 минут каждый за семь кинофестивальных дней по сценариям, которые вместе с профессионалами кино напишут артековцы. Фильмы войдут в альманах «Семь Я - Артек», его премьера состоится на торжественной церемонии закрытия фестиваля 11 июля.

В целом в течение фестивальной недели юные зрители смогут посмотреть около 20 фильмов, созданных в последние годы для детей и юношества.

Президентами XVIII кинофестиваля являются народный артист России Александр МИХАЙЛОВ и народная артистка Украины Ольга СУМСКАЯ.