Состоялись торжества по случаю 20-й годовщины возрождения УАПЦ

В Тернополе представители Украинской Автокефальной Православной Церкви отметили 20-ю годовщину возрождения церкви.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УАПЦ, участие в торжествах приняли более тысячи верующих, 250 священников и епископов из различных регионов Украины, в частности архиепископ Дрогобычско-Самборский ФЕОДОСИЙ, епископ Житомирский и Полесский ВЛАДИМИР, епископ Харьковский и Полтавский АФАНАСИЙ, епископ Черновицкий и Хотинский ГЕРМАН. Праздничное богослужение по случаю 20-летия возрождения УАПЦ возглавил предстоятель УАПЦ, митрополит Киевский и всей Украины МЕФОДИЙ. Во время службы был прочитан молебен за добрую судьбу всех украинцев, а особенно за тех живых свидетелей и участников событий возрождения Украины и Церкви в начале 90-х годов прошлого века.

После молебна состоялся торжественный ход к мемориалу памяти жертвам Голодомора, построенному по инициативе митрополита МЕФОДИЯ в одной из ниш храма Рождества Христова. Возле мемориала митрополит подчеркнул, что люди ни на мгновение не должны забывать своих славных предшественников и «всех тех, кто положил свои жизни на алтарь свободы и независимости».