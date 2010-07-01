В Красноперекопске объявлена чрезвычайная ситуация

В результате сильных дождей 30 июня - 1 июля в городе Красноперекопске (АР Крым) были подтоплены жилые дома, усадьбы, садовые участки и объявлена чрезвычайная ситуация местного значения. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Республиканского комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию.

Согласно сообщению, в городе Красноперекопске в ночь на 1 июля произошло подтопление 60 домов и 22 усадеб по улице Мичурина, Первушина и Пирогова, а также участков садово-огороднических товариществ "Дружба" и "Эдельвейс".

Местные власти признали сложившуюся ситуацию в городе Красноперекопске чрезвычайной ситуацией местного значения.

"Мы обратились к городским властям с предложением помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного значения, - прокомментировал ситуацию председатель Рескомводхоза АРК Александр ЛИЕВ. - Наша подведомственная организация в Красноперекопское - управление водного хозяйства - готова выделить необходимую технику и личный состав".

Для откачивания воды с подтопленной территории по состоянию на 18:00 1 июля задействованы 3 коммунальные дренажных насосных станции, 3 пожарных машины, 4 трактора-экскаватора и 78 человек.

По данным Рескомводхоза АРК, такие сильные осадки выпадут еще 2 июля, а в течение следующей недели их интенсивность будет уменьшаться.

Вследствие ливневых дождей 30 июня - 1 июля имели место локальные подтопления домов и улиц в нескольких районах Крыма. Подтопления происходили по причине выпадения большого количества осадков, достигавших в некоторых районах 90 мм за час (в среднем по Крыму за неделю - 50 мм), а также вследствие значительного поднятия грунтовых вод.