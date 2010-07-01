Во внутреннем дворе Администрации сожгли наркотики

В Администрации Президента Украины состоялось уничтожение наркотических веществ, приобретенных в рамках контрольной закупки через интернет по поручению главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА с целью демонстрации критического состояния с незаконным оборотом этих веществ в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером во внутреннем дворе Администрации Президента руководитель Главного управления по вопросам оборонной политики и деятельности правоохранительных органов АП Михаил ГАВРИЛЮК с использованием зажигательной жидкости сжег незначительные дозы приобретенных во время контрольной закупки наркотических веществ.

Среди них, в частности, были кокаин, марихуана, трамадол, а также смеси для курения, которые содержали запрещенные для легального оборота наркотические добавки.

По результатам уничтожения соответствующими должностными лицами, в частности заместителем главы АП Геннадием ВАСИЛЬЕВЫМ, был подписан соответствующий акт.

Г.ВАСИЛЬЕВ сообщил, что во время осуществления контрольных закупок наркотиков сотрудники Администрации Президента потратили свои личные средства в размере около 1 тыс. грн. Г.ВАСИЛЬЕВ также заметил, что приобретение наркотиков происходило через сеть интернет путем перевода на соответствующие, указанные наркодилерами, счета так называемых электронных денег.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия преступности и усилению борьбы с наркоманией, которое проходило в Киеве под председательством Президента, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что по его поручению сотрудники АП провели контрольную закупку наркотиков через интернет.

В связи с этим глава государства критически высказался о деятельности правоохранителей в вопросе урегулирования оборота наркотических средств в государстве. По словам В.ЯНУКОВИЧА, борьба с незаконным оборотом наркотиков является недостаточной и неэффективной.