АП по поручению Януковича купила в Интернете кокаин и марихуану

По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сотрудники его администрации осуществили контрольную закупку наркотических и психотропных средств, пользуясь открытыми каналами сети интернет и СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сообщил на совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия преступности и усиления борьбы с наркоманией, которое проходит в Киеве под председательством Президента.

«Меня особенно беспокоит ситуация в стране, связанная с распространением наркотических средств, особенно среди несовершеннолетних», - сказал глава государства. Как он отметил, действия правоохранительных органов и Министерства здравоохранения в этой сфере являются «недостаточными, а возможно, и преступными».

«О какой работе можно говорить, если через интернет-магазины можно приобрести весь ассортимент наркотических средств? Вы знаете об этом, уважаемые руководители, министры, генеральный прокурор? Или не знаете?» - спросил Президент. И, услышав позитивный ответ от присутствующих высокопоставленных должностных лиц, прибавил: «Так вы что, помогаете?».

Как объяснил В.Янукович, накануне этого совещания по его поручению Администрацией Президента была осуществлена контрольная закупка некоторых наркотических и психотропных веществ. «По моему поручению за несколько дней через средства массовой информации была приобретена марихуана, кокаин и так далее», - сообщил Президент и продемонстрировал присутствующим должностным лицам, а также журналистам запрещенные для продажи вещества, которые были закуплены по его поручению.

В.Янукович также отметил, что данная контрольная закупка со стороны Администрации Президента была осуществлена, чтобы наглядно показать руководителям правоохранительных органов, как они «ведут борьбу» в этой сфере.

«Отчего это так – я не знаю. Почему до сих пор существуют сетевые магазины, почему они работают на распространение наркотических средств? Почему свободно нарушается украинское законодательство и соответствующие международные обязательства? Кто несет за это ответственность, кто травит людей?» - также задал вопрос ответственным лицам Президент Украины.

Глава государства критически высказался о деятельности в вопросе урегулирования обращения наркотических средств в государстве. По его словам, эта деятельность является неэффективной и Президент назвал ситуацию в этой сфере «бандитизмом с офисным лицом».