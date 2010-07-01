ММК им.Ильича получил Ахметов

Компания Metinvest B.V. станет владельцем 75% акций Публичного акционерного общества «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича».

Об этом сообщается на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец» со ссылкой на результаты собрания акционеров меткомбината.

По данным газеты, акционеры приняли решение включить в перечень инвесторов, среди которых будут размещены акции дополнительной эмиссии, компанию Metinvest B.V. Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза - до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества. Владельцы ценных бумаг меткомбината объявят дополнительную эмиссию акций до 9 млрд. 20,020 млн. штук с номинальной стоимостью как и у акций первого выпуска - 0,25 грн./шт.

После размещения акций допэмиссии, 75% акций будут принадлежать "Метинвесту" (с учетом уже принадлежащих ему на данный момент акций). Еще порядка 23% останутся под контролем председателя правления, генерального директора Владимира БОЙКО. Собственниками остальных акций будут миноритарные акционеры. У всех акционеров, в том числе миноритарных, будет охраняемое законом право на приобретение акций дополнительной эмиссии меткомбината. На собрании было также изменено название ММК им. Ильича с Открытого акционерного общества на Публичное акционерное общество, соответствующие изменения будут внесены в название дочерних предприятий.

Акционеры также проголосовали за назначение Владимира БОЙКО председателем правления, генеральным директором ПАО «ММК имени Ильича», первым заместителем генерального директора - Сергея МАТВИЕНКОВА, финансовым директором – Дмитрия ДЕМИДОВИЧА, заместителем финансового директора – Михаила ГУСЕВА.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» - одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом производства. Предприятие выпускает стальной лист для судостроения, нефтепроводных, газо- и водопроводных труб, баллонов для сжатых газов. Это единственный в Украине производитель оцинкованного холоднокатаного листа. Продукция комбината экспортируется в более чем 50 стран мира.

"Метинвест" – международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".