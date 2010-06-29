Депутат крымского парламента «кинул» 3 тысячи человек почти на 65 миллионов

Депутат крымского парламента Сергей КАЗАЧЕНКО задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в рамках расследования мошенничества должностных лиц кредитного союза «Южный».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в АР Крым, осенью 2009 года в милицию начали обращаться вкладчики союза, по их заявлениям возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По данным ревизии, нанесенный вкладчикам ущерб составил 64,9 млн. грн. Общее количество потерпевших - более трех тысяч человек.

Уголовное дело в отношении С.КАЗАЧЕНКО возбудил прокурор Крыма. Киевский райсуд Симферополя 28 июня избрал в отношении депутата меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Гражданин КАЗАЧЕНКО подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "хищение в особо крупных размерах". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», - говорится в пресс-релизе.

По делу проходит еще ряд должностных лиц, которые в разный период времени занимали руководящие посты в кредитном союзе. На сегодняшний день эти люди также привлечены к уголовной ответственности, им избраны различные меры пресечения.

Кредитный союз «Южный» создан в 2001 году, активные действия по приему вкладов начал предпринимать с 2006 по 2008 годы.

Справка УНИАН. С.КАЗАЧЕНКО избран в Верховную раду Крыма по спискам избирательного Блока Куницына.

С сентября 2009 года по июнь 2010-го возглавлял контрольную комиссию крымского парламента по вопросам приватизации.