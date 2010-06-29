Начинается дополнительная сессия ВНО

Сегодня начинается специально организованная сессия внешнего оценивания для тех, кто по уважительным причинам не смог его пройти во время основной сессии.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, дополнительная сессия состоится с 29 июня по 3 июля.

Решение о регистрации для участия в специально организованной сессии принимают региональные центры оценивания качества образования.

Согласно графику проведения специально организованной сессии внешнего оценивания, сегодня выпускники сдают тесты по украинскому языку и литературе, 30 июня – по математике и биологии, 1 июля – по иностранным языкам, химии, 2 июля – по географии, истории Украины и 3 июля – по физике.