Донецкие таможенники остановили 14 тонн контрабандной косметики

Донецкие таможенники предупредили незаконный ввоз в Украину 14 тонн косметических средств и приборов стоимостью свыше 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, декларантом одно из украинских предприятий был заявлен в Восточную таможню груз, который импортировался из Китая. По документам общий вес груза составлял 12,8 тонн стоимостью 262,7 тыс. грн.

Однако в ходе проведения таможенного досмотра импортного товара было установлено, что в контейнере, кроме заявленного в декларации, содержатся несколько иные товары по своим характеристикам, чем те, о которых декларант заявил в таможню, а также обнаружены и не заявленные к таможенному оформлению предметы, которые в соответствии с таможенным законодательством подлежат декларированию. Так, фактическая общая таможенная стоимость товара в пять раз превышала заявленную декларантом, и составляла не 262,7 тыс. грн., а свыше 1 млн. грн. Представление в таможню недостоверных сведений об импортном товаре привело бы недобору платежей в государственный бюджет Украины на сумму 230,6 тыс. грн.

Проведенной таможней проверкой установлено, что декларант не исполнил свои обязанности в полном объеме, в частности в части проверки груза, заявления точных сведений о нем и уплаты всех установленных действующим законодательством налогов и сборов. Такие действия содержат признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьями 340, 355 Таможенного кодекса Украины.

Относительно декларанта таможенным органом составлен протокол о нарушении таможенных правил, предметы правонарушения стоимостью больше 1 млн. грн. изъято. Решение по делу вынесет суд.