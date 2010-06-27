Германия принялась разбираться в "бориспольском инциденте"

Министерство иностранных дел Германии выясняет с властями Украины обстоятельства инцидента в аэропорту "Борисполь", где 26 июня руководителю представительства Фонда имени Конрада Аденауэра в Киеве Нико ЛАНГЕ на протяжении свыше 10 часов не позволяли въезд в Украину.

Об этом в интервью Deutsche Welle сообщил официальный спикер ведомства Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН:

"Получив первую информацию, мы немедленно связались с украинскими властями, чтобы выяснить ситуацию. Насколько я понимаю, господину ЛАНГЕ уже разрешен въезд в Украину, но мы и дальше находимся в контакте с властями Украины", - сказал М.ГАТЦЕЛЬМАНН.

В то же время он отказался уточнять, считают ли в Берлине инцидент исчерпанным и довольны ли во внешнеполитическом ведомстве Германии объяснениями украинской стороны.

Сам Ланге утверждает, что сотрудники аэропорта «Борисполь», задержавшие его по прилете из Парижа в субботу около 14 часов дня, отпустили лишь после в полночь в воскресенье. Представитель Фонда в комментариях украинским медиа отметил, что проблему удалось решить благодаря содействию посольств Германии и Бельгии. При этом, по словам Ланге, инцидент представителями украинской стороны официально был назван «недоразумением».