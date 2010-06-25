Милиция раскрыла убийство таксиста, сожженного с машиной

В Геническе Херсонской области правоохранительные органы с помощью «детектора лжи» раскрыли убийство местного таксиста, который был сожжен вместе с автомобилем.

КАК сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВДУ в области, как выяснили следователи таким трагическим финалом завершилась многолетняя дружба между двумя жителями Геническа - 23-летним Александром и 27-летним Артемом.

По материалам следствия, утром 17 июня текущего года возле Геническа в поле тракторист увидел обгоревший автомобиль. Он подумал, что произошла авария и позвонил по телефону в милицию и “скорую”. Работники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался 23-летний местный житель Александр, который работал водителем такси. На ДТП ситуация не была похожа, ведь машина была закрыта, а тело потерпевшего лежало на заднем сидении.

Стали опрашивать родных и друзей погибшего. Благодаря информации бывшей жены погибшего у следствия появился подозреваемый - Артем, но путаница в показаниях заставила следователей обратиться за помощью к специалисту-полиграфологу. В течение 5 часов он работал с подозреваемым, ставил ему разные вопросы. Именно благодаря этому правоохранители получили правдивую информацию о преступлении.

Сейчас по факту преднамеренного убийства возбуждено уголовное дело.