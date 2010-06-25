40% пациенток отделений по лечению бесплодия составляют женщины, которые прервали первую беременность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила заведующий отделением реабилитации репродуктивной функции женщины Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМНУ, профессор Алла КОРНАЦКАЯ.

По ее мнению, основная проблема гинекологии - аборты, в частности и криминальные.

“Чем занимается гинеколог до 11 часов? Абортами, а дальше идет лечить бесплодие. Так не должно быть. Женщина должна планировать свою беременность”, – отметила профессор.

В то же время А.КОРНАЦКАЯ подчеркнула, что эффективной профилактикой абортов является разъяснительная работа врача-гинеколога.

“Очень часто я разговариваю с женщинами, которые хотят сделать аборт. Если женщине рассказать о последствиях аборта, какая может быть беда, 80% из них серьезно задумываются, делать аборт или нет. И это огромный резерв профилактики абортов”, – сказала профессор.

По ее словам, среди 22-х факторов бесплодия, на первом месте – женское бесплодие воспалительного генеза.

“В странах более развитых – 40% воспалительного генеза, 60% – эндокринного, у нас – наоборот. Причина в раннем половом дебюте, абортах - все это отражается на бесплодии”, – отметила профессор.

А.КОРНАЦКАЯ также заметила, что вопросы репродукции должны стоять на первом месте в деятельности семейных врачей, в школах - на уроках валеологии и в первую очередь - в семьях.

“Если в семье эти вопросы поставлены, то девочка в 14 лет не будет делать первого аборта, не будет болеть гонореей и другими инфекциями, передающиеся половым путем”, – подчеркнула профессор.