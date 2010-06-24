К Печерскому суду в Киеве подтянули «Беркут»

Милиция усилила охрану Печерского районного суда Киева в связи с рассмотрением в этом суде вопроса об избрании меры пресечения в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель столичного главка милиции.

Представитель управления уточнил, что к зданию суда направлены дополнительные силы патрульной службы и спецподразделения «Беркут» в связи с рассмотрением резонансного дела и пребывания возле здания суда большого количества людей.

По словам представителя главка, охрана усилена по просьбе СБУ.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО, который был арестован 23 июня в рамках расследования уголовного дела о законности растаможивания 11 млрд. кубометров газа, который принадлежал компании «РосУкрЭнерго».

Возле здания суда собралось свыше 100 сторонников БЮТ. Участники акции держат плакаты с надписями: «СБУ – служба безопасности «РосУкрЭнерго», «Янукович, Фирташ, Хорошковский грабят страну», «Макаренко защитил Украину», «Честный офицер не по зубам СБУ».