Янукович поручил министрам держать цены на хлеб и бензин

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил первому вице-премьер-министру, министру финансов Украины Николаю АЗАРОВУ и министру аграрной политики Юрию МЕЛЬНИКУ проанализировать ценовую ситуацию на рынке хлеба и автомобильного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Есть небольшое увеличение цены на хлеб – на 3-4%, и на 76-й бензин», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает необходимым осуществить интервенцию муки и пшеницы в тех регионах, где повышены цены. «Нужно задействовать государственные резервы по муке и по пшенице. У нас есть запас, и нет никаких оснований для роста цен», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил Государственной инспекции по ценам проанализировать обоснованность повышения цен с учетом надбавки и рентабельности хлебозаводов. «Но это вопрос регионов, мы должны только контролировать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства уточнил, что это поручение должно быть выполнено в течение недели.