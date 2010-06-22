Пассажиры устроили драку и стрельбу в вагоне

Сегодня ночью в одном из пассажирских поездов во время стоянки на железнодорожной станции "Николаев" между пассажирами возникла драка.

Во время выяснения отношений был произведен один выстрел из неизвестного оружия, в результате которого никто не пострадал, сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Во время осмотра вагона в коридоре на полу возле одного из купе был обнаружен предмет, похожий на пистолет Макарова, и пистолетная гильза.

Также был задержан 31-летний пассажир, который, по словам очевидцев, во время драки с пассажирами этого же вагона совершил один выстрел. Мужчина был направлен на медицинское обследование, по заключению которого ему установлен диагноз - «острая интоксикация вследствие употребления алкоголя, не осложненная».

Во время составления административного протокола по ч. 1 ст. 178 КУпАП при проведении личного досмотра этого гражданина у него было изъято удостоверение журналиста, выданное ООО редакции одного журналов, действительно до 31 декабря 2012 года, а также разрешения на оружие, выданные на основании журналистского удостоверения.

Однако, по предварительным данным, общества, которое якобы выдало журналистское удостоверение, по указанному в документах адресу не существует.

На одной из станций с поезда были сняты двое граждан, в отношении которых было применено оружие травматического действия, доставлены в линейный отдел на станции Николаев и направлены на медобследование.

Продолжается доследственная проверка.