В Киевском зоопарке родился дикобраз
14:14, 22 июня 2010Общество
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Малыша уже можно увидеть
В Киевском зоопарке родился дикобраз.
Как сообщили УНИАН в зоопарке, детеныш появился у самки дикобраза Дикули.
Маленького дикобраза, у которого еще нет имени, уже сейчас можно увидеть в экспозиции.
«Раньше мы старались оградить маму с новорожденными от шума. Но, как оказалось, посетители ей совсем не мешают. Ведь Дикуля - бывшая цирковая артистка» - рассказал заведующий сектором «Мелкие хищники» Игорь ДОВГИЙ. Ее зоопарку в свое время передали из цирка им. Шевченко.
Теперь в столичном зоопарке стало семь дикобразов. Шестеро живут в постоянной группе, а один, абсолютно ручной, отдельно.
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