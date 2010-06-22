В Киевском зоопарке родился дикобраз.

Как сообщили УНИАН в зоопарке, детеныш появился у самки дикобраза Дикули.

Маленького дикобраза, у которого еще нет имени, уже сейчас можно увидеть в экспозиции.

«Раньше мы старались оградить маму с новорожденными от шума. Но, как оказалось, посетители ей совсем не мешают. Ведь Дикуля - бывшая цирковая артистка» - рассказал заведующий сектором «Мелкие хищники» Игорь ДОВГИЙ. Ее зоопарку в свое время передали из цирка им. Шевченко.

Теперь в столичном зоопарке стало семь дикобразов. Шестеро живут в постоянной группе, а один, абсолютно ручной, отдельно.