В Газпроме ждут 2013 года

«Газпром» прогнозирует, что спрос на газ в Европе в начале 2013 года может вернуться на докризисный уровень.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель председателя правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр МЕДВЕДЕВ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы рассчитываем на полное восстановление докризисного спроса не позднее начала 2013 года. Наши эксперты подготовили прогноз на предстоящие 20 лет на основе наиболее авторитетных в мире аналитических центров… Согласно прогнозу в Европе, на главном для группы «Газпром» экспортном рынке, спрос на газ будет расти, хотя и более низкими темпами - менее 1% в год, а собственное производство будет неизбежно сокращаться», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

«Разрыв между растущими потребителями, с одной стороны, и собственным производством и нынешним уровнем импорта газа, с другой стороны, к 2030 году составит около 210 млрд. кубометров в год», - добавил он.

Исходя из этого, по словам А.МЕДВЕДЕВА, европейским потребителям придется покрывать значительный дефицит и обеспечивать доставку дополнительных объемов.

«В связи с таким прогнозом наша позиция остается неизменной: российский газ с учетом его запасов, технологий добычи и транспортировки - наиболее доступный, а с учетом системы долгосрочных контрактов - самый надежный и предсказуемый выбор», - подчеркнул он.

А.МЕДВЕДЕВ напомнил, что на сегодняшний день "Газпромом" законтрактовано 3,1 трлн. кубометров газа на условиях минимального уровня отбора. «Если мы повысим этот отбор с учетом имеющейся гибкости контрактов, то эта цифра может достичь вскоре 3,3 трлн. кубометров», - сообщил А.МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, по его словам, выручка «Газпрома» в 2010 году составит 45 млрд. долларов. Также российская газовая кампания пересмотрела прогноз по экспорту на 2010 год в сторону снижения до 145 млрд. кубометров.