Украина ищет партнера для производства ядерного топлива

Межведомственная комиссия при Министерстве топлива и энергетики Украины открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом сказано в официальном сообщении комиссии, обнародованном на сайте Минтопэнерго.

Согласно сообщению, 18 июня на заседании комиссии был утвержден порядок проведения конкурса и методика оценки предложений его участников. Кроме того, в понедельник, 21 июня комиссия предоставила участникам конкурса - ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) - документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений.

Участники конкурса должны предоставить свои предложения комиссии до 21 июля.

Напомним, что решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом Президента Украины в декабре 2009 года, Минтопэнерго было поручено провести конкурс по отбору технологии и партнеров по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. При этом в самом решении СНБО частично были определены критерии, по которым должен быть отобран потенциальный партнер Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 мая премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

В июне глава российской госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО заявил о заинтересованности российской стороны в совместной реализации строительства сборочного завода.

«Думаю, что мы сможем дать самое конкурентоспособное предложение с тем, чтобы на территории Украины развернуть сборочное производство», - подчеркнул он.

В феврале 2009 года о своей готовности участвовать в реализации проекта строительства завода заявляла также американская компания Westinghouse.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 г. Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.