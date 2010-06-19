Двух защитников парка им. Горького объявили узниками совести

Двух защитников деревьев в харьковском парке им. Горького Дениса ЧЕРНЕГУ и Андрея ЭВАРНИЦКОГО объявили узниками совести.

Такое решение было принято накануне правозащитной организацией «Международная амнистия», сообщил корреспонденту УНИАН сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ.

Он напомнил, что оба участника акций протеста против вырубки деревьев в парке им. Горького были осуждены к 15 суткам административного ареста за «злостное неповиновение работникам милиции», и добавил, что «мы с самого начала указывали на необоснованно жестокое наказание», потому что «неповиновения как такового не было, а люди просто выражали свои убеждения».

На все эти факты обратила внимание «Международная амнистия» и так же констатировала «необоснованность и неадекватность наказания», сказал Е.ЗАХАРОВ.

Он также напомнил, что это второй случай объявления узниками совести людей в Украине за годы независимости (первый был в Сумах 2004 года с группой активистов «Поры», осужденных во время президентской избирательной кампании»).

Е.ЗАХАРОВ сообщил также, что 18 июня постановлением апелляционного суда Д.ЧЕРНЕГЕ и А.ЭВАРНИЦКОМУ изменен срок наказания с 15 на 9 суток, и они «уже освобождены из-под ареста».