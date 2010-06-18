МЧС предупреждает: прибывает вода в реках на западе страны

МЧС предупреждает о повышении уровней воды в реках Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 19-21 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской, Ивано-Франковской областей, Прута, Сирета, реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м, на участке Тиссы Большой Бычков-Вилок, в Боржавы - 1,0-2,5 м над нынешними уровнями.

При сильных дождях возможно формирование значительного стока. В горах существует угроза образования селевых потоков.