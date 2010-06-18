В Стокгольмском суде адвокаты Фирташа и Нафтогаза играли в одни ворота?

Сразу же после прихода к власти Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и нового правительства НАК “Нафтогаз Украины” отказалась от услуг авторитетной юридической фирмы Magisters, которая защищала интересы государства в Стокгольмском арбитражном суде по иску компании “РосУкрЭнерго”.

Об этом пишет еженедельник “Фокус”.

Издание пишет, что после отказа от услуг юристов Magisters, дело было передано собственной юридической службе “Нафтогаза”.

При этом, источники издания сообщили, что когда судьи Стокгольмского арбитража стали получать только доказательства адвокатов РУЭ, а адвокаты “Нафтогаза” молчали, так у них просто не оставалось выбора, и они приняли решение в пользу “РосУкрЭнерго”.

“Они приняли единственно возможное решение в споре, в котором обе стороны фактически играли в одни ворота”, - считает источник “Фокуса”, близкий к Министерству топлива и энергетики.

В связи с этим издание также напоминает, что нынешний председатель правления “Нафтогаза” Евгений БАКУЛИН считается человеком министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО.

“Поэтому нынешняя риторика БОЙКО – это игра на публику. Все это не могло происходить без его ведома, как и без ведома ЯНУКОВИЧА”, - добавляет источник.

В то же время представители юридической фирмы Magisters в комментарии УНИАН сказали, что в настоящее время не сотрудничают с “Нафтогазом”.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть “РосУкрЭнерго” 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у “РосУкрЭнерго” в 2009 году в качестве компенсации после того как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года “РосУкрЭнерго” было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% акций “РосУкрЭнерго”.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что “РосУкрЭнерго” получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого Стокгольмским арбитражным судом решения от 30 марта 2010 года о возмещении “РосУкрЭнерго” около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставки, транзит и хранение газа.