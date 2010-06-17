Эксперт: Лугансктепловоз продали по цене на 49 % ниже его стоимости

Государственный пакет акций ОАО «Лугансктепловоз» был продан по цене, которая на 49% ниже его стоимости, рассчитанной на основании цены его акций на фондовом рынке перед продажей. Как сообщил УНИАН аналитик инвестиционной группы «Сократ» Максим ШТЕПА, предложенная покупателем цена в 410 млн. грн. за 76,001% акций «Лугансктепловоза» означает, что цена одной акции по сделке составила порядка 2,46 грн, что на 49% ниже рыночной цены акций за день до его приватизации (4,79 грн.).

Таким образом, как отмечает аналитик, рыночная цена проданного пакета составляет порядка 804 млн. грн. (по цене за день до приватизации).

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.