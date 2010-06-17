Пришло лето - пришли квартирные кражи

В Кировоградской области с началом отпускного сезона наблюдается всплеск квартирных краж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника УМВД в области Олег ВИТЮГОВ.

По его словам, за 5 месяцев в области зарегистрировано 454 таких случаев, что на 35% (160 краж) больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом раскрывается только половина квартирных краж.

«В среднем на раскрытие одной кражи нужно около 2 месяцев. Бывает, что воров задерживают через несколько дней, если милиция работает «по свежим следам», - сообщил О.ВИТЮГОВ.

Он отметил, что в последние дни вызовы милиции участились в густонаселенные районы Кировограда. Часто владельцы квартир из-за жары оставляют открытыми окна или форточки. Это позволяет попасть внутрь помещения даже вору без соответствующей квалификации.

Всего за 5 месяцев правоохранительными органами области зарегистрировано более 2,2 тыс. краж частного имущества.