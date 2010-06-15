Винский просит Азарова проконтролировать его проект

Председатель партии «Народная власть», экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский призывает премьер-министра Украины Николая Азарова взять на личный контроль вопрос внедрения и развития системы «Единый электронный билет».

Соответствующий призыв содержится в письме И.Винского на имя Н.Азарова, направленном во вторник, 15 июня.

«В 2009 году специалистами Минтранссвязи разработано и начато внедрение «Единого электронного билета» (ЕЭБ). Введение ЕЭБ ставило целью радикально улучшить доступ населения к приобретению пассажирских билетов, вывести продажу билетов из «теневого» режима и ввести безналичную форму расчета, обеспечить контроль государства за пассажирскими перевозками, ввести единую форму билета на все виды транспорта и создавало возможность приобретения билетов через интернет на любой маршрут», - говорится в письме.

Экс-министр подчеркивает, что «ЕЭБ необходим и для обеспечения Евро-2012».

При этом Иосиф Винский напоминает, что «Минтранссвязью была создана необходимая методологическая, техническая, организационная и финансовая база для успешного функционирования ЕЭБ, запущена продажа билетов через предприятия «Укрпочты».

«Однако после моей отставки с должности министра, премьер-министр Ю.Тимошенко заблокировала дальнейшее развитие системы ЕЭБ. К сожалению, и сегодня реальным внедрением системы ЕЭБ никто не занимается», - добавляет он.

«Учитывая чрезвычайную социальную и экономическую важность этого вопроса прошу Вас вмешаться и взять этот вопрос на контроль», - заканчивает свое письмо премьер-министру Н.Азарову экс-министр транспорта и связи И.Винский.