Уволен руководитель Одесской оперы

Министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК сегодня на встрече с коллективом Одесского Национального академического театра оперы и балета объявил об освобождении от должности и. о. генерального директора этого учреждения Анатолия ДУДЫ «в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы ведомства, «в министерстве сейчас рассматривают ряд кандидатур на пост директора Одесской оперы». М.КУЛИНЯК не исключил, что руководителем театра будет назначен специалист из другого города. И пообещал представить его одесситам лично в ходе следующего визита в Одессу.

Министр добавил, что «это может произойти в конце июня или в начале следующего театрального сезона».

Напомним, поводом для подачи А.ДУДОЙ заявления об увольнении стал недавний скандал, к которому оказалась причастна заместитель гендиректора театра по основной деятельности Светлана ХОЛДЕНКО, которую многие в этом учреждении считают «теневым» лидером. Накануне премьеры оперы Джакомо Пуччини «Турандот» С.ХОЛДЕНКО и дирижер театра Александр САМУИЛЭ потребовали от А.ДУДЫ изменить основной актерский состав спектакля. Более того, замгендиректора запретила допускать художественного руководителя и режиссера в здание театра.

Назвав ситуацию «саботажем», художественный руководитель театра Алексей БОТВИНОВ заявил, что с учетом этого снимает с себя обязанности худрука Одесской оперы. По его словам, инициаторами скандала, направленного как против него, а также известного немецкого режиссера Кристиана фон ГЕТЦА, постановщика «Турандот», являются «темные силы» во главе с С.ХОЛДЕНКО.

Он обнародовал вместе с А.ДУДОЙ заявление, в котором призвал руководство ведомства и страны «занять жесткую позицию и навести порядок» в Одесской опере. «Мы не можем двигаться вперед, поскольку нам самим не под силу разрешить конфликт с темными силами в театре», - признали авторы совместного заявления. Вслед за этим А.ДУДА подал в отставку.