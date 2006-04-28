В стоимость жилья в Киеве заложены расходы на взятки

В конечную цену стоимости жилья в Киеве необоснованно, помимо строительных работ, закладываются неучтенные расходы на содействие различного уровня чиновников при отводе земельных участков, согласование проектно-оценочной документации, выдачу различных разрешений. Об этом заявил первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Юрий КРАВЧЕНКО 28 апреля в ходе Интернет-конференции.

По его словам, комитет более года назад обратил внимание на формирование цен на квартиры в городе Киеве. В настоящее время комитет изучает обоснованность платных услуг со стороны различных городских разрешительных инстанций и надеется на конструктивную помощь в этом вопросе нового городского руководства.

При этом он подчеркнул, что рынок недвижимости является социально уязвимым рынком, и затрагивает интересы миллионов соотечественников.