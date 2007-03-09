Президент остановил действие постановлений Кабмина о государственных банках

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановлений Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2007 года № 143 «О назначении членов наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» и внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» и от 7 февраля 2007 года № 144 «О назначении членов наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк» как не отвечающих Конституции Украины.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

В указе отмечается, что ВР 22 декабря 2006 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Этим законом в корне изменен существующий порядок осуществления государством полномочий владельца государственного банка. В частности, Кабмину предоставляется право назначать пять членов наблюдательного совета государственного банка и прекращать своим решением их полномочия, в то же время с семи до пяти уменьшено количество членов наблюдательных советов, которые назначаются Президентом Украины и Верховной Радой Украины.

Отмечается, что с уменьшением количества членов наблюдательных советов, которые назначаются Президентом, ограничиваются и возможности Президента Украины, который по Конституции Украины является гарантом соблюдения прав граждан (часть вторая статьи 102), осуществляет руководство в сфере национальной безопасности (пункт 17 части первой статьи 106), влияет на решение вопросов, осуществление контроля за которыми Законом Украины «О банках и банковской деятельности» отнесено к компетенции наблюдательных советов государственных банков, – защита интересов государства как акционера государственного банка, сохранение денежных средств вкладчиков государственных банков, в том числе граждан, обеспечение возврата этих средств вкладчикам.

Отмечается, что названные постановления, которыми Кабмином утверждены по пять членов указанных государственных банков и внесены соответствующие изменения в Уставу открытого акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины», не отвечают по приведенным выше основаниям части второй статьи 3, части первой статьи 17, части второй статьи 102, пункту 17 части первой статьи 106 и пункту 5 статьи 116 Конституции Украины.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО просит Конституционный Суд решить вопрос о соответствии Конституции Украины отдельных положений статьи 1 Закона Украины «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 22 декабря 2006 года № 532-V (опубликованного в газете «Голос Украины» от 27 января 2007 года № 15), а именно: в части осуществления Кабинетом Министров Украины управления государственным банком в случаях, установленных уставом государственного банка; относительно уменьшения количества членов наблюдательных советов, которые назначаются Президентом Украины и Верховной Радой Украины (до пяти человек), с одновременным предоставлением Кабинету Министров Украины права назначать пять членов наблюдательных советов; относительно правомочия заседания наблюдательного совета при наличии не меньше десяти ее членов.

В.ЮЩЕНКО также затрагивает вопрос о конституционности постановлений Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2007 года № 143 «О назначении членов наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» и внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» и № 144 «О назначении членов наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Для участия в конституционном производстве по этим представлениям уполномочивается Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Кабмин назначил членами наблюдательного совета открытого акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины": председателя Главного контрольно-ревизионного управления Петра АНДРЕЕВА, заместителя председателя Государственного казначейства Юрия ЗОЦА, заместителя министра финансов Андрея КРАВЦА, заместителя министра финансов Сергея РЫБАКА, председателя Национальной комиссии регулирования Сергея ТИТЕНКО. Постановлением предоставляется право Кабмину назначать часть наблюдательного совета.

В то же время, членами наблюдательного совета открытого акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" назначены: Председатель Главного контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ, директор департамента инвестиций и корпоративного управления корпорации "Богдан" (по согласию) Андрей ЗИНЧАК, заместитель министра финансов Андрей КРАВЕЦ, помощник народного депутата Украины (по согласию) Валерий СЛАВИНСКИЙ и член наблюдательного совета ЗАО "Еврокар"(по согласию) Дмитрий ЧЕРНОБАЙ.