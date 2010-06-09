Мошенник получил взятку от иностранного капитана

Сотрудники Одесского УСБУ задержали представителя компании - агента торговых судов, которого уличили в преступной деятельности. Он вымогал и получил денежные средства от капитана иностранного судна в качестве взятки - за предотвращение штрафных санкций якобы со стороны должностных лиц Государственной экологической инспекции по охране Северо-западного региона Черного моря.

Согласно данным УСБУ, мошенник сообщил капитану, что посредством взятки сможет избавить его и судовладельца от наложения санкции со стороны экологической инспекции за отсутствие на судне сертификата на систему сточных вод - деньги будут переданы должностному лицу Госэкоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст. 190 УК Украины (мошенничество, причинившее значительный ущерб).