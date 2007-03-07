Балахон из ”Звездных войн” продали за 105 тысяч долларов (фото)

Накидка сэра Алека Гиннеса, в которой он снимался в "Звездных войнах" и которая на протяжении 30 лет считалась пропавшей, продана в Лондоне с молотка за 54 тысячи фунтов стерлингов (более 100 тысяч долларов).

До начала специализированного аукциона по торговле кино- и теленарядами эксперты полагали, что стоимость ничем на вид не примечательной коричневой мантии, которую в "Звездных войнах" носил персонаж по имени Оби-Ван Кеноби, достигнет 40 тысяч фунтов, но их прогнозы оказались слишком скромными.

В течение тех трех десятков лет, что балахон сэра Алека Гиннеса считался пропавшим, он передавался взаймы на съемки других фильмов (включая "Мумию" 1999 года) и даже сдавался напрокат для костюмированных вечеринок.

Истинная ценность мантии выяснилась только во время инвентаризации два года назад, и с тех пор накидка получила постоянную прописку на лондонской выставке, посвященной "Звездным войнам".

Знатоки ошиблись в оценке не только этого плаща; еще больший конфуз ждал их при продаже костюма Тома Бейкера ("Доктор Кто"): бордовое пальто, коричневые твидовые брюки и полосатый шарф ушли за 24,6 тысячи фунтов, в 12 раз дороже, чем предрекали специалисты.

А наряды Бэтмена и Робина, фигурировавшие в британском комедийном телесериале "Только дураки и лошади", проданы за 10,2 тысячи фунтов.

Смокинг сэра Шона Коннери из фильма "Шаровая молния" о Джеймсе Бонде ушел с молотка почти за 31 тысячу фунтов, а синий пиджак Роджера Мура из другого фильма бондианы, "Шпион, который меня любил", - за 11 тысяч.

В числе 350 лотов, продававшихся лондонским ателье Angels, был наряд Уильяма Уоллеса, работавшего с Мелом Гибсоном над фильмом "Храброе сердце", металлический рыцарский шлем, который носил Терри Джонс в английской комедии "Монти Пайтон и Священный Грааль", а также платье Мадонны из фильма "Эвита", костюмы из "Индианы Джонса", "Титаника" и серии о Гарри Потере.

Руководство фирмы Angels объясняет, что устроило распродажу, потому что решило расчистить свой склад, на котором сейчас хранится более 1,5 миллионов различных костюмов, - и заодно снизить стоимость страховки этого запасника.

Би-би-си