Британские экономисты предрекают крах евро

По мнению ряда экономистов Великобритании, в настоящее время единая общеевропейская валюта евро "находится в агонии". Об этом сообщило 6 июня немецкое интернет-издание Spiegel Online со ссылкой на итоги опроса 25 экспертов, проведенного британской газетой Daily Telegraph.

12 из них полагают, что без принятия радикальных мер евро способен просуществовать от силы еще пять лет, восемь выразили уверенность в стабильности общеевропейской валюты, а остальные пять сообщили, что пока не пришли к окончательному выводу на сей счет.

Комментируя результаты этого опроса, британское издание отметило, что настроения экономистов "резко ухудшились", поскольку еще год назад "вряд ли кто мог поверить в крах единой европейской валюты".

В свою очередь Spiegel Online подчеркивает, что усугубившиеся в последние недели финансовые неурядицы и пессимистичные заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что общеевропейская валюта переживает "экзистенциальный кризис", подорвали доверие к зоне евро.

Deutsche Welle