В Днепропетровске задержали мужчину, который напал на журналистку

В Днепропетровске милиция задержала 36-летнего местного жителя, который вчера на улице толкнул 33-летнюю тележурналистку, повредил ее видеокамеру и отобрал карту памяти.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.