100 га киевской земля Черновецкий продал владельцу RosUkrEnergo

Компанию «Баски плюс-2004», которая вчера застолбила расположенный в районе улиц Богатырская, Озерная и Северная в Киеве участок площадью 113 га, связывают с совладельцем RosUkrEnergo Дмитрием Фирташем, пишет «Коммерсант». Якобы, один из собственников известной кампании решил диверсифицировать свои капиталовложения, чтобы обезопасить себя от рисков, связанных с газовым бизнесом.

В конкурсе приняли участие всего две компании – никому не известные ООО "Баски плюс-2004" и "Инвестбудсервис", напоминает издание. Первая стала победителем практически без усилий – в ходе торгов было сделано всего три шага (один шаг составил 43,467 млн грн).

"Я не удивлюсь, если окажется, что за этими двумя предприятиями стоял один и тот же инвестор. Это довольно распространенная практика в проведении аукционов",– отметил заместитель генерального директора компании "Градострой-Сервис" Евгений Пинчук.

Представитель "Баски плюс-2004" своими планами по освоению участка вчера не поделился, пообещав сделать это в течение десяти дней. Но, по мнению участников рынка, новые владельцы земли на Оболони получат приличную прибыль – на участке можно построить около 1 млн кв. м жилья. "А это серьезная претензия на лидерство на рынке",– считает Дмитрий Змиевец из "ХХI века". "С учетом затрат на покупку земли и дополнительных издержек себестоимость строительства одного квадратного метра составит 1 тысячу долларов,– рассуждает генеральный директор Т.М.М. Николай Толмачев.

В то же время в банке НРБ и «Киеввысотстрое» - эти компании попали в число 18 предприятий, фактически «выброшенных» за условия конкурса – нажаловались корреспонденту изданий, что конкурс был выписан под одного участника. Победа других претендентов не предусматривалась. Более осмотрительные конкурсанты, якобы, сами покинули поле боя, как только узнали, что в борьбе за участок примут участие подконтрольные Фирташу структуры.

Однако, теперь выясняется, что поставщик российского газа в Украину, возможно, купил кота в мешке.

Застройке купленной территории мешают технические проблемы. В частности, на участке расположены защитные прибрежные полосы и… газопровод высокого давления. Газопровод перед началом строительства необходимо либо перенести, либо снизить в нем давление – ближе чем на 200 м от него строить жилье запрещено. В НАК "Нефтегаз Украины" сообщили «Коммерсанту», что проведенный ими анализ участка показал: снижать давление в трубе все же нельзя, а "стоимость переноса трубы составляет 400 миллионов долларов". Еще около $200 млн инвестору придется вложить в инженерную подготовку территории и прокладку сетей.